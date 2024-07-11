Meteoroloji’den Ankara için yeni uyarı! 5 ilçede oturanlar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, akşam saatlerine dek Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava olayları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİK DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden esen rüzgar, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

UYARILAR

• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ve bu durumun olumsuzluklara neden olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

• Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

• Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi öngörülüyor.

• Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

• Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• İç Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• Batı Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kastamonu çevrelerinde öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çorum çevrelerinde öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLERDE HAVA DURUMU:

• Karadeniz: Parçalı bulutlu, batısında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.

• Marmara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar.

• Ege: Az bulutlu ve açık, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde rüzgar.

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar.

• Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın doğu ve güneydoğu zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor.