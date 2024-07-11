Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı

Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

Kocaeli, Yalova ve Sakarya bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların olması öngörülüyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, bu yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması önem taşımaktadır

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 2

METEOROLOJİK DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 3

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 4

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 5

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 6

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 7

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden esen rüzgar, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 8

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 9

UYARILAR

• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ve bu durumun olumsuzluklara neden olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunmalı.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 10

• Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 11

BÖLGELEROE HAVA DURUMU

• Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi öngörülüyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 12

• Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 13

• Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 14

• İç Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 15

• Batı Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kastamonu çevrelerinde öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 16

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çorum çevrelerinde öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 17

• Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 18

• Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 19

DENİZLERDE HAVA DURUMU:

• Karadeniz: Parçalı bulutlu, batısında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 20

• Marmara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 21

• Ege: Az bulutlu ve açık, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde rüzgar.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 22

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 23

• Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın doğu ve güneydoğu zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 24
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 25
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 26
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 27
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 28
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 29
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 30
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 31
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 32
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı 33
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