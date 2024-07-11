Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji 3 ili ‘dikkatli olun’ diyerek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, bu yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması önem taşımaktadır