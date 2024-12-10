Meteoroloji'den Ankara'nın da bulunduğu 7 ile uyarı: Gök yarılacak sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 13, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 15 derece olacak.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yerel kuvvetli yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara: Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ege: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de güneyli rüzgarlar kuvvetli esecek.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. Gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Denizlerde Hava

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Güneyli rüzgarlar kuvvetli esecek.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de güneyli rüzgarlar kuvvetli esecek.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güneyli rüzgarlar kuvvetli esecek.

Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve sisli.