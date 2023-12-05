Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edremit Körfezi'nde sağanak beklendiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) saat 16.00 itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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