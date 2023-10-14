Meteorolojiden bölge bölge toz taşınımı ve sağanak uyarısı. Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

UZMANLARDAN SEL, SU BAKINI VE YILDIRIM UYARISI

Uzmanlar, vatandaşları uyararak Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

TOZ TAŞINIMI KAZALARA YOL AÇABİLİR

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarına karşı dikkatli olunması istendi.