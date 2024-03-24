Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli ve Malatya çevreleri ile Elazığ'ın batı ve güney (Ağın, Keban, Baskil, Sivrice) Adıyaman'ın ise kuzey (Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik) kesimlerinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Uyarılar yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgemiz genelinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.