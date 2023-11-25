Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak

METEOROLOJİ UYARDI, DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yayaların yürümekte güçlük çektiği lodos nedeniyle İDO'nun Bursa'dan, Yenikapı ve Kabataş'a yaptığı bazı seferler karşılıklı olarak, ayrıca BUDO'nun Bursa'dan İstanbul'da Eminönü ve Sirkeci ile Armutlu'ya yaptığı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.