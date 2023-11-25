Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bugün öğlen saatlerinde saatteki hızı 65 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle 14 katlı bir inşaatın duvarı yoldaki 3 otomobilin üzerine yıkıldı.

KAYNAK: DHA
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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 1


Bursa'da, saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 14 katlı inşaatın 14'üncü katının duvarı, park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Lodosta devrilen 1 ağaç da hafif ticari aracın üzerine düştü.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 2

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, lodosun bu gece ve yarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkacağı uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 3

Olay, saat 15.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 14 katlı inşaatın 14'üncü katının duvarı, park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Endişe yara olayda yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 4

Öte yandan, Veysel Karani Mahallesi Küçük Balıklı Caddesi'nde lodosun etkisiyle dalı kopan ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbarla, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 5

METEOROLOJİ UYARDI, DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yayaların yürümekte güçlük çektiği lodos nedeniyle İDO'nun Bursa'dan, Yenikapı ve Kabataş'a yaptığı bazı seferler karşılıklı olarak, ayrıca BUDO'nun Bursa'dan İstanbul'da Eminönü ve Sirkeci ile Armutlu'ya yaptığı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 6

METEOROLOJİDEN GECE VE YARIN İÇİN FIRTINA UYARISI

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, lodosun bu gece ve yarın, saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkacağını belirtti.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 7

Meteoroloji yetkilileri, yarın Uludağ'da yoğun kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklığının gün içinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 8
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Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak 9
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