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Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirterek vatandaşları, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:06
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Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı
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Meteoroloji, deprem bölgesinde yarın akşamdan saatlerinden cumartesi gecesine kadar etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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