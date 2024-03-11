Meteoroloji’den don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, orta şiddette don hadiselerine karşı uyardı.

Eskişehir’in de olduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artacağını ifade etti.

Meteoroloji, rüzgârın ise Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edildiğini aktardı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, güney kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.