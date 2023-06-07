Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı: O bölgeyi fırtına ve sağanak vuracak

Meteoroloji yağışların hafta sonu itibariyle geri döneceğini duyurdu. AFAD ise özellikle Karadeniz Bölgesinde yaşayanları sel ve şiddetli fırtına için uyardı.

Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı: O bölgeyi fırtına ve sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

0x0-son-dakika-meteorolojiden-bircok-il-icin-hava-durumu-uyarisi-siddetli-yagis-geliyor-1685905853407.jpg

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1075688.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Kadıköy’de silahlı kavga: 3 yaralı Güncel
Kadıköy’de silahlı kavga: 3 yaralı
Türkiye'deki dev otel iflas etti. O şirket apar topar satın aldı Ekonomi
Türkiye'deki dev otel iflas etti. O şirket apar topar satın aldı
Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor Güncel
Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor
Son 1 hafta kaldı: Başvurmayanın hesabındaki tüm parası yanacak Ekonomi
Son 1 hafta kaldı: Başvurmayanın hesabındaki tüm parası yanacak
Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı... İstifa etmesi için çaldıkları arabasının direksiyonunu hediye ettiler Spor
Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı... İstifa etmesi için çaldıkları arabasının direksiyonunu hediye ettiler
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı