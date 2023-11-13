Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için ekiplerin yaptığı son değerlendirmeyi yaptı.

Buna göre; Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görülecek.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) esecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi tahmin ediliyor.