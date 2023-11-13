Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yer yer pus hadisesinin de görüleceği ifade edildi.

KAYNAK: İHA
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için ekiplerin yaptığı son değerlendirmeyi yaptı.

Buna göre; Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görülecek.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) esecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi tahmin ediliyor.

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti Dünya
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor Gündem
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor
Antalya'da plastik fabrika kül oldu Gündem
Antalya'da plastik fabrika kül oldu
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor Spor
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor
Plastik fabrikası alev alev yandı Gündem
Plastik fabrikası alev alev yandı
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar Ekonomi
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar