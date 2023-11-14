Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pek çok il için sağanak yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. MGM'nin uyarısında vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya’da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları yaptı. MGM’nin uyarılarında şöyle denildi:

“Yağışların bugün Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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