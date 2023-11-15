Ekimde en fazla ve en az yağış iller belli oldu

Türkiye'de geçen ay yağışlar normalinin altında, geçen yılın ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı İzmir aldı

KAYNAK: AA
Ekimde en fazla ve en az yağış iller belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ekim ayında metrekareye 49,4 kilogram olan yağış normali, bu yılın ekim ayında metrekareye 36,6 kilogram olarak ölçüldü.

Böylece, Türkiye genelinde ekim ayı yağışları, son 5 yıldır normallerinin altında seyretmiş oldu.

Yağışlar, geçen ay bir önceki yılın ekim ayına göre ise metrekareye 5,8 kilogram artış gösterdi.

ekim-ayinda-en-fazla-ve-en-az-yagis-iller-belli-oldu-yenicag.jpg

KOCAELİ, SAMSUN VE ADANA'DA YAĞIŞLAR ARTTI

Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artarken, kıyı Ege, Marmara'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azaldı.

Yağışlar geçen ay Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normal seviyenin altına düşerken, Ege yüzde 75 ile yağışın en fazla azaldığı bölge oldu.

ekim-ayinda-en-fazla-ve-en-az-yagis-iller-belli-oldu-yenicag1.jpg

İZMİR'DE EKİM AYI YAĞIŞLARI YÜZDE 90 AZALDI

En fazla yağış alan il metrekareye 248,8 kilogram ile Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 5 kilogramla İzmir olurken, normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 90 ile İzmir olarak ölçüldü.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Kahramanmaraş, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde ise 3 günün altına düştü.

ekim-ayinda-en-fazla-ve-en-az-yagis-iller-belli-oldu-yenicag3.jpg

ekim-ayinda-en-fazla-ve-en-az-yagis-iller-belli-oldu-yenicag5.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı
Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 7 il için saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Herkes tedbirini alsın
Meteoroloji 7 il için saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Herkes tedbirini alsın
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji İstanbul’a yağış için saat verdi. 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi
Meteorolojiden 18 il için uyarı: Sel, yıldırım, dolu, hortum...
Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Uzun süre seks yapmamanın zararları Sağlık
Uzun süre seks yapmamanın zararları
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt Gündem
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak Ekonomi
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler? Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü Gündem
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor Ekonomi
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor