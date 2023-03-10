10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara için ‘kuvvetli yağış’ ve ‘fırtına’ uyarısı

Marmara için ‘kuvvetli yağış’ ve ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın ve pazar günü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 18:19
Takip Et

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara için ‘kuvvetli yağış’ ve ‘fırtına’ uyarısı
+
Aa
-

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın Marmara Bölgesi genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, 12 Mart Pazar günü de Marmara Bölgesi'nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun." uyarısı yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.