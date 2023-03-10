Kar fırtına ve çığ geliyor. Meteoroloji peş peşe uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

FIRTINA, YAĞMUR GELİYOR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İçerisinde bulunduğumuz kuraklık 5-6 aydır bizimle olduğu için tabi ki kısa bir ayın ortalamayı tutturması her şeyi iyileştirmez. Ama acil durumda suya ihtiyacı olan Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Antalya gibi merkezlerde milyonların yaşadığı şehirlerde önümüzdeki hafta sonu hem kuvvetli yağmurlar var hem de hayatı olumsuz etkileyecek bir tarafı var.

Hızlıca özetlersek cuma ve cumartesi günü bu lodosun daha kuvvetli yani deniz üzerinde 70-80 kilometreye ulaşmasını sürat olarak bekliyoruz. Kıyılardan ilçelere doğru ise 50 kilometre süratle esmesini bekliyoruz. Cumartesi deniz seferlerini aksatabilir. İptaller gecikmeler yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL’DA FIRTINA

Öztel şunları söyledi:

"Peşinden hemen cumartesi öğle saatlerinde kuvvetli bir gök gürültülü yağmur görüntüsü var. Belki İzmir, Manisa ve Muğla çevresinde kuvvetlice yağacak. Balıkesir ve İstanbul arasında ise daha zayıf olacak. Ama yine de İstanbul yağmursuz geçirmeyecek. Hem cumartesi hem de pazar İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Pazar günü sabahı havanın açacağını düşünüyoruz.

Bu toplam yağmurlar batıdaki kuraklık durumunu iyileştiriyor ama pazar günü de cumartesi lodos ile gelen yağmurun peşine de poyraz ile soğumayı bekliyoruz. 8 ila 10 derece arasında bir soğuma olacak. Yağışın oluşması için de bu sıcaklık farklarına ihtiyaç var. Doğuda ise kar yağışı gelecek. Deprem bölgesi çevresinde de pazar ve pazartesi günü kar yağışları bekliyoruz. Malatya ve çevresinde Kahramanmaraş'ta da yağmur görünüyor pazar günü. Deprem bölgesinde uzun tahminlerde yağışlı bir hava görünüyor."

KAR YAĞIŞI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde.