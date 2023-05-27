Meteoroloji'den Marmaris-Finike arasına fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Marmaris-Finike arasında fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Denizlerimizde Finike - Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.