Meteoroloji'den Marmaris-Finike arasına fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Marmaris-Finike arasında fırtına uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Denizlerimizde Finike - Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Marmaris-Finike arasında fırtına uyarısında bulundu.