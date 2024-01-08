Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!

Kaynak: İHA
Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!
Meteoroloji, Muğla genelinde bu geceden itibaren yağış beklendiğini ifade ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için alarm verdi.

Yapılan uyarıda, bu geceden itibaren Muğla genelinde yaşanacak yağışa dikkat çekilerek sel, dolu, su baskını ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (9 Ocak 2024 Salı) saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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