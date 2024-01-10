Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar uyarısı. Yarın geliyor pazara kadar sürecek

Kaynak: AA
Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar uyarısı. Yarın geliyor pazara kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Yarın akşam başlayacak olan yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşamdan itibaren Van ve Ağrı’nın çevresi, Muş’un güneyi ve Siirt’in doğusunda kuvvetli kar yağışı, Bitlis, Hakkari’nin çevresi, Van’ın güneyi ve Şırnak’ın doğusunda ise yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-11.jpgPazar günü akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-5.jpg

Bölgede, üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve dağlık alanlarda ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-6.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-7.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-8.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-9.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-10.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-12.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-13.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-14.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-15.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-16.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-17.jpg

meteorolojiden-6-il-icin-yogun-kar-uyarisi-yarin-geliyor-pazara-kadar-surecek-yenicag-18.jpg

İlgili Haberler
İstanbul için kar alarmı. Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji Ankara için saat verdi. Çok kuvvetli vuracak. Tedbirinizi alın
Meteoroloji Ankara için saat verdi. Çok kuvvetli vuracak. Tedbirinizi alın
Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!
Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!
Meteoroloji’den 6 il için yeni uyarı. Yarın sabah fırtına vuracak. Herkes dikkatli olsun
Meteoroloji’den 6 il için yeni uyarı. Yarın sabah fırtına vuracak. Herkes dikkatli olsun
Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı
Aman dikkat! Marmara için ‘fırtına’ uyarısı. Meteoroloji saat verdi
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Fenerbahçe taraftarı Amigo Sefa'yı 'Bu alemde kral Sefa' diyerek andı Spor
Fenerbahçe taraftarı Amigo Sefa'yı 'Bu alemde kral Sefa' diyerek andı
Depremzedelere ilk okuma tarihi 6 şubat olan elektrik faturası gönderdiler. Bütün evler yıkıldıktan sonra sayaçları nasıl okudunuz Gündem
Depremzedelere ilk okuma tarihi 6 şubat olan elektrik faturası gönderdiler. Bütün evler yıkıldıktan sonra sayaçları nasıl okudunuz
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Hatay ve Gaziantep hem acıları hem puanları paylaştı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Hatay ve Gaziantep hem acıları hem puanları paylaştı. Volkan Aliakar yazdı
Eşinin yanında toprağa verilecek. Dünyanın ilk 'Miss Universe'de ülkemizi temsil etmişti Magazin
Eşinin yanında toprağa verilecek. Dünyanın ilk 'Miss Universe'de ülkemizi temsil etmişti
Kadıköy'de hep bir ağızdan Bonucci diye bağırdılar. Taraftar heyecanlı Spor
Kadıköy'de hep bir ağızdan Bonucci diye bağırdılar. Taraftar heyecanlı