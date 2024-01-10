Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar uyarısı. Yarın geliyor pazara kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşamdan itibaren Van ve Ağrı’nın çevresi, Muş’un güneyi ve Siirt’in doğusunda kuvvetli kar yağışı, Bitlis, Hakkari’nin çevresi, Van’ın güneyi ve Şırnak’ın doğusunda ise yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Pazar günü akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede, üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve dağlık alanlarda ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.