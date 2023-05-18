Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyi ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı