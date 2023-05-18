Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 13°C, 17°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Çok bulutlu, doğusu yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 14°C, 19°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı