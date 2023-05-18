Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün 20 il sarı kodla uyarıldı. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu bu illerde sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak. İşte illere göre hava durumu...

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 1

Editör: Özlem KIRAL

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 2

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 3

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) , Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 4

METEOROLOJİ'DE UYARI

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 5

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 13°C, 17°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Çok bulutlu, doğusu yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 19°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyi ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 7

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdenizin toroslar mevkii'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu yarın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu yarın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 8

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu; bölge genelinin(Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİVAS 9°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 9

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Amasya, Tokat, Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 13
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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 14
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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 15
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Meteoroloji'den 'tedbirinizi alın' uyarısı. Sağanak 20 ili vuracak 16
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