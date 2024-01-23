Meteoroloji’den tüm yurda perşembe uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz yeni tahmini paylaştı.

Karadeniz üzerinde soğuk havanın tüm yurdu etkisi altına alabileceği yağışın ise Türkiye'nin güneydoğusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

Şahbaz, "Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek.” dedi.

Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve karın başlayacağı belirtildi. Şahbaz, yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağını açıkladı.

Şahbaz şöyle dedi:

Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak.

İSTANBUL’ DA YAĞIŞ YOK

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." dedi.