Meteoroloji’nin uyardığı Samsun'da sel felaketi. Belediye çaresiz

Okullar 2 gün tatil edildi. Samsun'u yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı.

Meteoroloji’nin uyardığı Samsun'da sel felaketi. Belediye çaresiz

İHA’nın haberine göre, Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.aw912554-01.jpg

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