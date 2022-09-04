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Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

Ordu'da sabahın erken saatlerinde aralıksız olarak başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:49
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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
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Ordu’nun Ünye ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok kesiminde sağanak yağış esnafa, fındık üreticilerine ve sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış öğle saatlerine kadar etkisini sürdürürken, üreticiler ise fındıklarını patoza vermeye devam etti. Ünye’de ve Kumru ilçesinde fındık üreticileri yağan yağmura aldırış etmeden fındıklarını patoza vererek çalışmalarına devam etti.

Dereye düşen sokak köpekleri itfaiye tarafından kurtarıldı. Aşırı yağışların etkili olduğu ilçe merkezinde Tabakhane Deresi'nin yükselmesi sonrası iki sokak köpeğinin sudan çıkamadığını gören çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu derede bulunan sokak köpeklerini çıkardı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde itibaren şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı. Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

Yağışların Ordu genelinde iki gün daha süreceği ve yer yer şiddetli olarak metrekareye 51-100 kilogram arasında sağanak yağışın beklendiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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