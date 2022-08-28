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Yakan güneşe aldanmayın sağanak yağış çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Sağanak yağış başta İstanbul olmak üzere bir çok ilimizde etkili olacak. Yağışlar Salı günü başlayacak. Yağışlı hava perşembe günü etkisini kaybedecek.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:05
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Aralarında İstanbul da var. Yakan güneşe aldanmayın çok kuvvetli geliyor

Yakan güneşe aldanmayın sağanak yağış çok kuvvetli geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek.

İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.

YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Esenyurt’ta 2 gün önce kısa süreli etkili olan sağanak yağış, bazı mahallerde hayatı felç etmişti. O anlar fotoğraflara ve videoya böyle yansımıştı.

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