Metin Şentürk annesiyle arasında geçen gizli olayı açıkladı. Duyunca ''Bu adam mı kör'' diyeceksiniz

Usta sanatçı Metin Şentürk, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında annesi ile ilgili anlattığı bir anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu. TRT1’de Hasan Kaçan’ın sunumu ile yayınlanan Zaman Matinesi isimli programa konuk olan Şentürk, annesi ile olan anısını anlatırken izleyenleri hem düşündürdü hem de tebessüm ettirdi.

Metin Şentürk, anısını anlatırken “Bir gün eve geldim yatılı okuldan on iki yaşında varım, yokum. Annem ağlamış, yatılı okuldan çok sık vermiyorlar zaten beni. Okula alışayım diye, annemin çok ağladığını fark edince, burnu tıkanmış sesi öyle işte, niye ağladın be kadın, anne dedim. yok bre more ağlamamışım dedi.

Dedim ki anne ağladın, niye? Ben ağladım, o ağladı, en son dedim ki öbür abime salıncak çarpmış, ablama jip çarpmış işte ben düşmüşüm. Kadının elinde 4, 5 tane, şu anda mesela bizim ailede babam, bir tek annem’de bir problem yoktu gözle ilgili bir erkek kardeşim bir de kız kardeşim, hani 6 tane 9 kişilik ailenin altısında körlük olduğunu düşün. Şimdi dedi ki, ee bre evladım.”

“EVDE 6 KİŞİ DAHA GÖRSEYDİ ELEKTRİK FATURAMIZI NASIL ÖDEYECEKTİK”

“Çok üziliyim bre dedi, oldunuz hepiniz kör bre evladım'' dedi. Bende o an ki aklımla bodrum katta oturuyoruz Babam tabi varlığını da kaybetmiş. Baktığında her şey çok kötü. Anne dedim, o an ki çocuk aklımla biz dedim fakir değil miyiz.

Öyle der demez sinirlendi, ne vardır bre dedi, ayıp mıdır fakirlik dedi. Yok anne onu demiyorum. Düşünsene dedim, bu evde altı kişi daha görseydi elektrikleri, ışıkları yaksaydı biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecektik. Benim annem o günden sonra ”ee bre dedi evladım doğru süleysın bre” dedi. Sarıldı bana, gülüştük, ağlaştık.” ifadelerini kullandı.

“BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEYEN ACISINI DEĞİŞTİREMEZ!”

Bu olayın ardından düşüncelerini dile getiren Şentürk şöyle devam etti: “Şuna inandım yani. Bir insan bakış açısını değiştirmeden acısını değiştiremezsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, neye sahipseniz sahip olun ya da neyi kaybettiyseniz kaybedin. Bakış açınızı ona göre değiştirmediniz mi, hayatınızın asla iyi gitme şansı yoktur. Çünkü her pencereden kötü görünmezmiş, Birini kapatacaksın diğerini açacaksın. Nereden nasıl bakacağını bileceksin.”