Metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce sürüklenerek hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Kaza, Kırıkkale-Konya Karayolu üzerindeki Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile kaza yaptı.

Bariyerleri aşan otomobil orta refüjdeki su kanalında metrelerce sürüklendi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya döndü, sürücü ise ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Bahşılı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, LPG'li otomobilin yanama riskine karşı tedbir aldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)

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