Metro İstanbul'dan seferlere yılbaşı düzenlemesi. İşte sabaha kadar çalışacak olan hatlar

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yılbaşı gecesine ilişkin yaptığı düzenlemenin ayrıntılarını yayınladı. Ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına seferler ücretsiz olacağı bildirildi.

Duyuruya göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece sabaha kadar devam edecek seferlerin listesi şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller

M9 Bahariye-Olimpiyat

Gece 02.00’ye kadar uzatılan tramvay ve füniküler seferleri ise şöyle:

T1 Kabataş-Bağcılar

T3 Kadıköy-Moda

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Eminönü-Alibeyköy

F1 Taksim-Kabataş,

F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan