Metro İstanbul'dan seferlere yılbaşı düzenlemesi. İşte sabaha kadar çalışacak olan hatlar

Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul'dan seferlere yılbaşı düzenlemesi. İşte sabaha kadar çalışacak olan hatlar
Metro İstanbul, yılbaşı gecesinde hizmet verecek metro, tramvay ve füniküler hatlarını duyurdu.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yılbaşı gecesine ilişkin yaptığı düzenlemenin ayrıntılarını yayınladı. Ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına seferler ücretsiz olacağı bildirildi.

Duyuruya göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece sabaha kadar devam edecek seferlerin listesi şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller

M9 Bahariye-Olimpiyat

Gece 02.00’ye kadar uzatılan tramvay ve füniküler seferleri ise şöyle:

T1 Kabataş-Bağcılar

T3 Kadıköy-Moda

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Eminönü-Alibeyköy

F1 Taksim-Kabataş,

F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan

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