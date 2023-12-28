Metro İstanbul'dan seferlere yılbaşı düzenlemesi. İşte sabaha kadar çalışacak olan hatlar

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yılbaşı gecesine ilişkin yaptığı düzenlemenin ayrıntılarını yayınladı. Ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına seferler ücretsiz olacağı bildirildi.
Duyuruya göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece sabaha kadar devam edecek seferlerin listesi şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M8 Bostancı-Dudullu/Parseller
M9 Bahariye-Olimpiyat
Gece 02.00’ye kadar uzatılan tramvay ve füniküler seferleri ise şöyle:
T1 Kabataş-Bağcılar
T3 Kadıköy-Moda
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Eminönü-Alibeyköy
F1 Taksim-Kabataş,
F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan