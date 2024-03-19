Metroda akıl almaz görüntü. Yolcular gördüğünde ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: DHA
Metroda akıl almaz görüntü. Yolcular gördüğünde ne yapacağını şaşırdı
Ankara’da metroda akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Yolcular, bir kişinin metronun üstüne çıktığını gördüğünde ne yapacağını şaşırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde metronun üzerine çıkan 17 yaşındaki genç, seferlerin aksamasına neden oldu. Yolcular tepki gösterirken, indirilen genç gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Koru- OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı. Genci fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı.

Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince, polise haber verildi. Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı.

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