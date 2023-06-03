Metroda ayaktaki adam muhalefetin Hazine Bakanı adayı Bilge Yılmaz

Seçim sürecinde Millet İttifakı adına en çok öne çıkan isimlerden biri Bilge Yılmaz olmuştu. Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için en önemli aday olarak görülen Yılmaz, eğitimini yurt dışında tamamlamıştı. Boğaziçi ve Princeton Üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Yılmaz, Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yaptı. Siyaset yapmak için Türkiye’ye dönen Yılmaz, 2021 yılında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine geldi.

METRODA AYAKTA SEYAHAT EDERKEN GÖRÜLDÜ

Seçim sürecinde ekonomi konusunda yaptığı açıklamalarla öne çıkan ve vatandaşların büyük sempatisi ile karşılaşan Bilge Yılmaz, metroda ayakta seyahat ederken görüldü. Yılmaz’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz’ın en saygın okullardan birinde akademisyenliği bırakarak Türkiye’ye döndüğüne dikkat eden sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’ın Millet İttifakı’nın Hazine ve Maliye Bakanı adayı olduğunu vurguladı. Bazı kullanıcılar ise Yılmaz’ın samimiyetinin altını çizdi.

Ortaya çıkan fotoğrafa yapılan en çarpıcı yorum ise şöyle oldu:

“Metroda ayakta seyahat eden adam Millet İttifakı’nın hazine maliye bakanı adayı Prof. Dr. Bilge Yılmaz

Türk gençleri yurt dışında göçmen, mülteci olmasın diye Dünyanın en prestijli üniversitesini bırakıp ülkeye hizmet için dönmüştü.

İçimi derin bir sessizlik ve hüzün kapladı. Uzun süre bunun etkisinden kurtulamam ben ...

Sen de tercihlerinin sonucunu yaşa...”