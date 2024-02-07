Metroda uğradığı tacizi ağlayarak anlattı. Kimse yardım etmedi

Özlem Kıral
Metroda uğradığı tacizi ağlayarak anlattı. Kimse yardım etmedi
Metroda tacize uğradığını iddia eden genç kız ağlayarak video çekti ve kimsenin yardım etmediğini söyledi.

Sosyal medyada genç bir kızın videosu viral oldu. Tacize uğradığını söyleyen genç kız hüngür hüngür ağladı.

Gözyaşları içinde taciz edildiğini anlatan genç kız metronun kalabalık olmasına rağmen kimsenin yardım etmediğini açıkladı.

Genç kız videoda şunları dedi:

Bir olay yaşansa kimse sizi savunmaz yani. Az önce metrodaydım. Metro bir tık kalabalık ama hani insanlar sığar yani. Bir adam bindi. Sabahtan beri böyle kendi yönümü değiştiriyorum kalabalık olduğu içinde uzaklaşamıyorum ve sürekli arka kısmıma eli çarpıyor. Rahatsız oluyorum yani.

Daha sonra bir tane kadınla kızı bindi binmeye çalışıyor yani ve sonra

O adam kadına bağırdı “Nereye geçmeye çalışıyorsun bayan” dedi.

Kadın kızıyla beraber nenim yanımda yer var yani benim yanıma girmeye çalışıyor ve girer yani rahatlıkla ama çok yüksek bir sesle bağırdı.

Neden bağırıyorsun ki kadına dedim “binmeye çalışıyor o da eve yetişmeye çalışıyor” dedim.

Sonra bana bir bağırdı sen karışma. Metronun içi kapkaranlık ve hiç kimse bir şey demedi.

hgjgh-mkhju.jpg

İlgili Haberler
Çocuk tacizcilerine verilecek en ağır ceza belli oldu. Yasa kabul edildi
Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor açığa alındı
Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor açığa alındı
Afrika Kupası'nda skandal görüntüler. Güvenlikler üst arama bahanesiyle kadınları taciz etti
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık Gündem
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak Spor
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu Spor
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor?
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı Gündem
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar? Keşfet
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar?