Metroda uğradığı tacizi ağlayarak anlattı. Kimse yardım etmedi

Sosyal medyada genç bir kızın videosu viral oldu. Tacize uğradığını söyleyen genç kız hüngür hüngür ağladı.

Gözyaşları içinde taciz edildiğini anlatan genç kız metronun kalabalık olmasına rağmen kimsenin yardım etmediğini açıkladı.

Genç kız videoda şunları dedi:

Bir olay yaşansa kimse sizi savunmaz yani. Az önce metrodaydım. Metro bir tık kalabalık ama hani insanlar sığar yani. Bir adam bindi. Sabahtan beri böyle kendi yönümü değiştiriyorum kalabalık olduğu içinde uzaklaşamıyorum ve sürekli arka kısmıma eli çarpıyor. Rahatsız oluyorum yani.

Daha sonra bir tane kadınla kızı bindi binmeye çalışıyor yani ve sonra

O adam kadına bağırdı “Nereye geçmeye çalışıyorsun bayan” dedi.

Kadın kızıyla beraber nenim yanımda yer var yani benim yanıma girmeye çalışıyor ve girer yani rahatlıkla ama çok yüksek bir sesle bağırdı.

Neden bağırıyorsun ki kadına dedim “binmeye çalışıyor o da eve yetişmeye çalışıyor” dedim.

Sonra bana bir bağırdı sen karışma. Metronun içi kapkaranlık ve hiç kimse bir şey demedi.