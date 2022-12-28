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Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılabildi. Yoğunluğa neden olan arızanın 3 saat sonra giderilmesiyle seferler normale döndü.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:44
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Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu

Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
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(DHA) - Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır"
denildi.
Aktarmanın gerçekleştirildiği Nurtepe İstasyonu'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Güvenlik görevlileri, metroya gelen yolculara seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisini verdi.

Bunun üzerine bazı yolcuların otobüs duraklarına yöneldiği görüldü. Arızayı giderme çalışmaları yaklaşık 3 saatte tamamlandı. İstasyon görevlileri arızanın raylarda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle meydana geldiğini, çalışmayla sorunun giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.

 

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