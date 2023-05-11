Metruk evde çıkan yangın panik yarattı

İHA’nın haberine göre, Edremit’in Hekimzade Mahallesi 276. Sokakta buluna metruk evde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri yangın ihbarında bulundu. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 arazöz ve bir müdahale aracı bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yoğun duman altında kalan evde arama yaparak insan veya canlı varmı diye maskeli ekipler ile çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Çevre sakinleri bölgede bulunan ve yıkımı yapılmayan metruk binalar için bir an önce çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep ettiler.