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Mevlana vefatının 749. Yılında Bodrum’da anıldı

Muğla Bodrum Belediyesi Medeniyetler Arası Sema Topluluğu tarafından Mevlana’nın vefatının 749’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:23
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Mevlana vefatının 749. Yılında Bodrum’da anıldı

Mevlana vefatının 749. Yılında Bodrum’da anıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, Mevlana’nın vefatının 749'uncu yılında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde Şeb-i Arûs töreni düzenledi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile Meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Medeniyetler Arası Sema Topluluğu tarafından Tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi yapıldı. Semazenlerin Gülbank duasının ardından sema törenine geçilirken, Şeb-i Arûs’a katılan çok sayıda davetli semazenleri beğeniyle izledi. 

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, şunları söyledi:

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, bu toprakları manevi anlamda zenginleştiren, sevgi ve hoşgörü kültürünün tohumlarını ekerek zor günlerde önümüzü aydınlatan bir insanlık feneri olmuştur. İnsanın düşünce ve duygu donanımını değiştirecek güçlü eserler bırakan Mevlâna’nın, 66 yıllık hayatındaki öğretileri, bugün de insanlığa rehber olmakta ve yol göstermektedir. Farklı dil, din ve ırktan insanların bir arada yaşadığı Bodrum’da, hoşgörünün ve birleştirici bir yönetim anlayışının gayreti içinde olduk. Toplumun her kesimini kucaklayan barışın, sevginin dilinden vazgeçmeyen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini vuslatının 749. yılında rahmetle anıyorum.” 

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