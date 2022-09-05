Meyan kökü çayı nelere iyi gelir?

Boyu 1 veya 2 metreye kadar ulaşan meyan bitkisinin kökleri toprağın derinliklerinde can buluyor. Her yıl mevsiminde toplanarak dertlere derman olurken, ülkemizde ise Akdeniz topraklarında kendine yaşam buluyor.

Sıcak su ile buluştuğunda hastalıkları uzaklaştıran bir şifa deposuna dönüşüveriyor Meyan kökü. Ramazan ayında sık tercih edilen ferahlatıcı ve şifalı bir içecek. İşte meyan kökü çayının nelere iyi geldiğinin yanıtı…



Yapılan araştırmalar sonucunda, meyan kökü içen mide ülseri hastalarının belirli bir zaman sonra, mide ülseri etkilerinden uzaklaştığı gözlemlenmiş.

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında birebir.

Akciğer içindeki bronşlarda tıkanma varsa açıyor.

Karaciğer iltihaplarını düzenli kullanımda yok edecektir.

Hazımsızlığı gideriyor, ödemi yok ediyor.

Susuzluk hissini ortadan kaldırıyor.

Regl dönemi sancılarını hafifletiyor.

Kabakulak tedavisine iyi geliyor.

Cildi canlandırıyor.Kansızlığa iyi geliyor.

Zihni dinlendiriyor, psikolojiyi düzeltiyor.