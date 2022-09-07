Karaciğeri gençleştiriyor yağlardan arındırıyor. Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Karaciğer yağlanması karaciğerde fazla yağ birikmesinden kaynaklandığı biliniyor. Genellikle belirti vermeyen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi hepatit, siroz, karaciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskinin artmasına neden olabildiği bildirildi. Fazla kilo ve alkol kullanımı karaciğer yağlanmasına yol açan etkiler arasında bulunuyor. Karaciğer yağlanması için demirhindi çayının içilmesi öneriliyor. Ancak bu çayı içmeden önce doktora danışmanızda fayda var.

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Yaygın olarak Hint hurması olarak bilinen demirhindi, ana vatanı Habeşistan olan, başta Hindistan ve Mısır olmak üzere dünya üzerinde birçok yerde yetiştirilen bir bitki aslında. Bu bitkinin tıpkı keçiboynuzuna benzeyen meyveleri de bitkiyle aynı ismi taşıyor ve işte bu meyveleri sebebiyle bitkinin ünü her geçen gün yayılıyor.

Zira demirhindi meyvesinin içeriğinde A, B1, B2, B3, B5 , B6 ve C vitaminleri bulunduğu, bu vitaminlere ek olarak demirhindinin potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bakımından da zengin olduğu biliniyor. Hal böyle olunca demirhindinin faydaları da saymakla bitmiyor.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI NELERDİR?

-Karaciğer sağlığını korumasıyla bilinir

-İçeriğindeki vitamin ve minerallerden aldığı destekle demirhindi, antioksidan özellikler gösteriyor, başta soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki oluşturuyor.

-Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı da vücudu koruyor.

-Çay gibi demlenip gargara olarak kullanıldığında boğaz ağrılarını hafifletiyor.

-Vücutta adeta doğal bir ağrı kesici etkisi oluşturduğundan eklem ağrılarına da iyi geliyor.

-Demirhindinin kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor.

-Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, hazmı kolaylaştırıyor.

-Bu etkisiyle kabızlık sorunu yaşayanlara da destek olduğu biliniyor.

-Demirhindinin göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğu söyleniyor.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Görüntüsü sebebiyle akıllarda karışıklığa sebep olan, "Demirhindi nasıl yenir?" diye düşünmeye sebep o soruya da yanıt verelim ve demirhindi nasıl tüketilir kısaca anlatalım:

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor, aklınızda bulunsun.

Son olarak demirhindi ile şerbet de hazırlandığını söylemeden geçmeyelim ve içinde demirhindi de bulunan nefis bir şerbet hazırlamak için sizinle tam şurada buluşalım: Osmanlı şerbeti tarifi

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Ancak uzmanlar içerisine kesinlikle şeker koymamanızı tavsiye ediyor.