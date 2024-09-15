Meyve sebze halinde park kavgası: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Meyve sebze halinde park kavgası: 5 yaralı

Ataşehir’de daha önce husumet yaşayan iki grup arasında kamyon parkı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde İçerenköy Mahallesi Çayır Caddesi’nde bulunan meyve ve sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre, park meselesi yüzünden iki esnaf arasında başlayan tartışma, daha önce var olan husumetin etkisiyle büyüdü. Tarafların yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla olay silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga sonucu iki grup arasında yer alan 5 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis, kavgaya karışanları gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sırasında silah seslerinin duyulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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