Mezardan çıkardıkları kemikleri poşete koyup yeni cenaze gömdüler. Diyarbakır'da skandal

Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle, vefat eden kişilerin ailesinin talebi üzerine, daha önceden ölen yakınlarının mezarlarının açılıp, kemiklerinin toplanarak poşete konulduğu ve yeni cenazenin yanına gömüldüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Mezardan çıkardıkları kemikleri poşete koyup yeni cenaze gömdüler. Diyarbakır'da skandal

Diyarbakır’da yer yetersizliği nedeniyle define kapatılan Mardinkapı Mezarlığı’nda vefat eden kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine, daha önce vefat eden yakınlarının mezarları açılarak, kemikler toplanıp poşete konulduktan sonra yeni cenazeler oraya gömülüyor. İçi kemik dolu poşet de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor.

KEMİKLERİ FIRLATIP DALGA GEÇTİLER

Mardinkapı Mezarlığı’nda mezar açması için ölenlerin yakınları tarafından tutulan R.K.’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, tepki çekti. Paylaşımda, R.K.’nin açılan bazı mezarlardan çıkardığı kafatası ve kemikleri poşetlerin içine fırlattığı, el kol hareketleri yaparak dalga geçtiği görüntüler tepki çekti. Görüntülerde R.K., özensiz şekilde topladığı kemikleri poşetin içine fırlatıyor.

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R.K., eline aldığı bir kafatasını öpüp, kokladıktan sonra, başını iki yana sallayıp, kendisini çekenlere göstererek poşete atıyor. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı kapatıldı.

“LAKAYIT HALİ MAALESEF HOŞ DEĞİL”

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, zaruret halinde birden fazla cenazenin bir kabirde defnedilebileceğini belirterek, “Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Fakat zaruret halinde birden fazla cenaze defnedilebilir. Nitekim Resulullah efendimiz Uhut şehitleri için böyle bir uygulama yapmıştır. Fakat bu durumda cenazelerin arası toprak ve benzeri şeyler ile ayrılmalıdır.

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Dolayısıyla önce defnedilmiş bir cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe, kabrin açılması ve ikinci bir cenazenin defnedilmesi caiz değildir. Fakat daha önce defnedilen bir cenazenin çürüdüğü düşüncesiyle açılan bir mezarda çürümeyen bazı kemikler bulunur ise bu kemikler bir kenara çekilip aralarına topraktan bir set yapılır ve ikinci cenaze defnedilir. Zira insanoğlu hem canlısı hem de ölüsü muhteremdir. Görüntülerdeki görevlinin lakayıt hali maalesef hoş olmayan bir davranış. Aslında o çürümüş kafatası ve kemiklerden ders çıkarmak lazım. Kişinin dirisi de ölüsü de saygındır. Buna göre davranılması gerekir” diye konuştu.

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