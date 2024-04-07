Mezarlık kül olmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Mezarlık kül olmaktan son anda kurtuldu
Ardahan merkezde bulunan mezarlıktaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ardahan'da Mezarlığın içerisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkez Yenimahalle mezarlık alanında meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, mezarlığın otları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Ardahan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Mezarlıkta çıkan yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı mezarlık alanının bir kısmı küle dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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