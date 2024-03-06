Mezarlık yanında define arayanlar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Mezarlık yanında define arayanlar suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar’da mezarlık yanında kaçak kazı ile define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yapılırken, şahıslar gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye gezerken Darıcılar köyü mezarlık mevkiinde kazı yapıldığını fark etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 4 şahsın kaçak kazı yaptıklarını belirledi ve şahısları gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında şüphelilerin isimlerinin İ.Ş. (61), D.Ş.(60), A.Y. (43) ve F.K. (41) olduğunu tespit etti.

Şahısların araçlarında arama yapan ekipler 2 adet kürek, 7 adet burç demiri, 2 adet çapa, 2 adet kazma, balta, balyoz, levye, çekiç, 10 metrelik halat, define arama çubuğu, biri ruhsatlı olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi.

Olayın ardından 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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