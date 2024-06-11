Mezun olan öğrencilerin atandığı yerler hemen açıklandı. Utanın

Düzenleme: Serhat Ağa
Mezun olan öğrencilerin atandığı yerler hemen açıklandı. Utanın

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezuniyet töreninde çekilen bir videoda mezun olan öğrenciler nereye atandıklarını açıkladı. Çekilen video her yere üniversite açmanın etkisini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Sosyal medyada yayılan video acı gerçeği yeniden gözler önüne serdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezuniyet programında 5 arkadaş mezuniyet gününde bir video çekti. Çektikleri video öğrenciler hangi şehirde hangi bölüme atandıklarını açıkladı.

Bütün öğrencilerin Türkiye’nin farklı şehirlerindeki zincir marketlere atandıklarını söylediği mizansen, izleyenleri acı acı gülümsetti.

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Son 20 yılda erozyona uğrayan, her sene yapboz gibi yeniden düzenlenmeye çalışılan eğitim sistemi sayesinde Türkiye’nin her yerinde üniversiteler açıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ise artık sokak aralarında, aile apartmanından bozma binalarda ve cadde kenarlarında üniversiteler açıldı.

Diploma alarak gelecekte güzel bir meslekte çalışacaklarını düşünen milyonlarca genç ve aileleri diploma aldıktan sonra acı gerçekle yüzleşti.

Zincir marketlerde kasiyer olarak, mağazalarda reyon görevlisi olarak bozuk ekonomide geçimlerini sağlamak isteyen milyonlarca diplomalı üniversite mezunları uzun yıllardır konuşulan fakat çözümü yapılmayan bir sorun olarak devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nden mezun olan gençlerin belki de hayatlarının en güzel gününde geleceklerini bu şekilde tasvir etmesi sosyal medyada da viral oldu.

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