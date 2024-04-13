Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız

Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu.
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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 1

İşte TÜİK’e göre Tıp Bölümünün ilk onda yer almadığı, mezunlarına en çok para kazandıran 10 bölüm:

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 2

10-) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği:

Mezunlarına ulusal ve uluslararası filolarda, denizcilik şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik kariyeri yapabilme fırsatı sunan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, kamu kurumları tarafından yapılan sınavlar aracılığıyla ise uzakyol kaptanlığı, limanlarda kılavuz kaptanlık gibi farklı pozisyonlarda çalışmakta imkanı sunmaktadır.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 3

9-) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği:

Bölüm, deniz taşıtlarının olduğu her alanda gemi makinelerini geliştirme, analiz etme, projelendirme ve en uygun ekonomik üretimi sağlayarak çalıştığı kuruma, sektöre fayda ve katkı sağlayacak kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 4

8-) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği:

Bölüm, mezunlarına kontrol sistemleri tasarlayan ve üreten endüstriyel otomasyon sektöründe araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak veya çeşitli fabrikalarda bakım, onarım ve endüstriyel işletme hizmetlerinde çalışabilme imkanı sunuyor.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 5

7-) Havacılık ve Uzay Mühendisliği:

Bölüm mezunları, uçak, helikopter, roket, füze gibi hava araçları ile uydu gibi uzay taşıtlarının tasarımı, üretimi, testleri, performansları ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile ilgilenir.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 6

6-) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği:

Bölüm mezunları gemilerde elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla ilgilenirler.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 7

5-) Uçak Bakım ve Onarım:

Bu bölümün mezunları ise, havalimanları ve hava yolu şirketlerinin bakım hangarlarında uçakların, gövde, yapısal bileşenleri, motor ve motorla ilişkili sistemlerinde bakım ve onarım işlemlerinden sorumlu olurlar.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 8

4-) Havacılık Elektrik ve Elektroniği:

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, havalimanları ve hava yolu şirketlerinin bakım hangarlarında ve atölyelerinde hava araçlarının güç sistemleri, elektrikli bileşenleri, bilgisayarları ve elektronik sistemlerinde bakım ve onarım işlemlerinden sorumlu olurlar.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 9

3-) Matematik Mühendisliği:

Bu bölüm mezunları ise, araştırma ve geliştirme, modelleme ve simülasyon, veri analizi, mühendislik tasarımı, danışmanlık ve yönetim gibi farklı alanlarda görev alırlar.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 10

2-) Uçak Mühendisliği:

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, hava içinde hareket eden uçak, helikopter, roket gibi araçlar ile silah sistemlerine ait mermi gibi yapıların tasarım ve geliştirilmesinde görev alırlar.

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Mezunlarına en çok para kazandıran bölümler belli oldu. İlk onu görünce şok olacaksınız 11

1-) Pilotaj:

Türkiye’nin mezunlarına en çok para kazandıran bölümü olan Pilotaj bölümü, mezunlarına sivil ve askeri havacılık sektörlerinde kaptan veya yardımcı kaptan pozisyonlarında görev yapma fırsatı sunar.

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