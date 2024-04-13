Atık malzemelerden yapılan 'çello' heykeli büyüledi

Kaynak: İHA
Atık malzemelerden yapılan 'çello' heykeli büyüledi
Türkiye'de kanun yapımı alanında uzmanlaşmış tek kadın olan Burçin Bayar Babaoğlu, atık malzemeleri kullanarak geleneksel ve modern müzik enstrümanları üretiyor. Son çalışması olan kadın figürlü 'çello' heykeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Bölümü mezunu olan Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'de nadir görülen bir yeteneğe sahip. O, atık malzemeleri kullanarak geleneksel ve modern müzik enstrümanları üretiyor. Son eseri olan kadın figürlü 'çello' heykeliyle dikkat çeken Babaoğlu, atık malzemelerden yarattığı enstrümanlarla tanınıyor. Babaoğlu'nun çabaları, disiplinler arası sanatçı ve eğitimci Fırat Karapınar ile birleşerek, atık malzemelerden kadın heykelini 'çelloya' dönüştürmek için ilham verici bir işbirliğine dönüştü. Bu 'çelloyu' açık artırmada satıp elde edilecek geliri ihtiyaç sahiplerine ve deprem bölgelerine yardım olarak kullanmak hedefleniyor.

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