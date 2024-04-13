Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş

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Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş
Esra Erol'un konu ettiği bir aldatma hikayesinde yer alan Dadı Meryem'in cinayet, cinsiyet değiştirme gibi olaylarla dolu olan hikayesi gündeme oturdu. Dadı Meryem'i gerçek mesleği ve kazandığı ise 'yok artık' dedirtti.

Aldattığı eşi ile barışmak için Esra Erol'un programını katılan adamın sevilisi Dadı Meryem'in önceden erkek olduğu ortaya çıktı. 16 yaşındayken 8 yaşındaki bir kızı diri diri gömmek suçu nedeni ile hapis yatan Dadı Meryem, hapis çıkışında ise cinsiyet değiştirdiğini söyledi.

İzleyenlere hayrete düşüren açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Çocuk bakıcılığı yaptığı söylenen Dadı Meryem'in asıl mesleği ise başka çıktı. Meryem'in aylık geliri ise izleyenler üzerinde şok etkisi yaptı.

MEĞER PARAYA PARA DEMİYORMUŞ

Dadı Meryem katıldığı programda gerçek mesleğini de kendi ağzı ile açıkladı. Sadece iki kez çocuk baktığını söyleyen Dada Meryem hayatını masaj yaparak kazandığını söyledi. Otellerde ve spa merkezlerinde masözlük yaptığını anlatan Dadı Meryem, yaptığı işin çok yorucu olduğunu söyledi. Dadı Meryem mesaiye kalmayı pek tercih etmediğini söyleyerek fazla mesai yapmadığı aylada 70-80 bin lira, mesai yaptığı aylarda ise 100 bin lira kazandığını söyledi.

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