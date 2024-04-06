Memur maaş tablosunda 3 haneli rakamlara geçiliyor. Doktor, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne olacak. En düşük memur maaşı ne kadara yüks

Memur zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı için Temmuz 2024 zam hesabı ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 3 aylık enflasyon 15,06 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı da netleşti. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacaktı. Mart ayı enflasyonu sonrası yüzde 0.05 enflasyon farkı ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Ancak emekli zammı ve memur maaş zammı için Merkez Bankası son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde dikkat çeken iki ipucu yer aldı. Buna göre Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,42, Mayıs ayı enflasyonunun ise yüzde 2,82 olması yönünde tahminde bulunuldu.

NİHAİ ZAMDA O RAKAMLAR İPUCU

Böylece 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu öncesi nihai zamma ışık tutacak oranın 22,35 olabileceği hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için doğrudan refah payı olmadan zam oranını işaret ediyor. Memur ve memur emekli maaşı zammı içinse toplu sözleşme dair oranın yüzde 17,03 olması, 6 aylık enfasyon farkının da yüzde 6,39 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24-25 aralığında şekillenebileceği öngörülüyor.

OCAK’TA YÜZDE 49,25’LİK ZAM

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.

2024 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA?

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 180 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 liratken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı için seçim öncesi büyük bir beklenti hakimdi. Ancak 16 milyon emekli umduğunu bulmamayınca gözünü Temmuz ayına çevirmişti. Emekliler için birçok formül şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında. Emeklinin talebi ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI RAKAMI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Ocak 2024’te yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’ye yükselmişti. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya çıkmıştı. 5 aylık veri baz alındığında en düşük memur maaşının yüzde 17,03’lük zam ile 38.456 liraya ulaşacak. Enflasyonun 6 ayın sonunda yüzde 25 gelmesi halinde ise bu rakam 41.075 lira olacak. Memur emeklisi için 5 aylık zam oranı ile maaşı 17.251 liraya, 6 aylık zam oranı ile 18.426 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 6 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 25)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 49.867 - 62.333

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 34.235 - 42.793

Uzman öğretmen 1/4 – 44.085 - 55.106

Öğretmen 1/4 – 39.781 - 49.726

Başkomiser 1/3 – 48.920 - 61.150

Polis memuru 8/1 – 44.292 - 55.365

Uzman doktor 1/4 – 82.026 - 102.532

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 40.179 - 50.223

Mühendis 1/4 – 50.856 - 63.570

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 35.490 - 44.362

Profesör 1/4 – 72.422 - 90.527

Araştırma görevlisi 7/1 – 48.003 - 60.003

Vaiz 1/4 – 41.582 - 51.977

Avukat 1/4 – 47.823 - 59.778

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 6 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 25)

Müsteşar 1/1 – 53.597 - 66.996

Genel müdür 1/1 – 47.438 - 59.297

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 18.616 - 23.270

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.574 - 18.222

Öğretmen 1/4 – 22.076 - 27.595

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 31.254 - 39.067

Başkomiser 1/4 – 22.076 - 27.595

Polis memuru 1/4 – 22.076 - 27.595

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 22.076 - 27.595

Mühendis 1/4 – 22.104 - 27.630

Teknisyen (Lise) 1/4 – 15.870 - 19.837

Pratisyen Hekim 1/4 – 32.626 - 40.782

Profesör 1/4 – 38.324 - 38.732

İmam Hatip – 22.076- 27.595

Avukat 1/4 – 22.076 - 27.595

NOT: Tablolar evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir memura göre hesaplanmıştır.

MEMURA 3 HANELİ MAAŞ

Böylece olası zamlar sonrasında memurlar ilk kez 3 haneli rakamların üzerine çıkacak. Uzman doktor maaşı 102 bin liranın üzerini görecek. Ortalama memur maaşları ise 60 bin liranın üzerine yükselecek.