IMF’den Pakistan’a 7 Milyar dolarlık krediyi onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), nakit sıkıntısı çeken Pakistan’a 7 milyar dolarlık kredi onayladı. Kredinin ilk 1 milyar dolarlık kısmı hemen verilecek, kalan tutar ise üç yıl içinde ödenecek. Başbakan Şahbaz Şerif, kararı memnuniyetle karşıladı ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva’ya teşekkür etti. Pakistan, 1958’den bu yana IMF’den 20’den fazla kredi aldı ve şu anda IMF’nin beşinci büyük borçlusu konumunda. IMF, yeni programın ekonomiyi istikrara kavuşturmak için sağlam politikalar ve reformlar gerektireceğini belirtti. Güney Asya ülkesi, bu kredinin IMF’den alacağı son kredi olacağını taahhüt etti. Anlaşma kapsamında İslamabad, vergi toplama miktarını artırmak gibi bir dizi önlemi kabul etti.

Ülke, onlarca yıldır IMF kredilerine bel bağlamış ve mali kötü yönetim nedeniyle sıkıntı çekmeye devam etmiştir. Geçen yıl borçlarını ödeyememe noktasına gelen Pakistan, elinde sadece bir aylık ithalatı karşılayacak kadar döviz bulunduruyordu. IMF, Temmuz 2023’te Pakistan için 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden de fon aldı. Şerif, bu paketin ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarında önemli bir adım olduğunu belirtti ve Pakistan’ın ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için konumunu güçlendirdiğini söyledi.