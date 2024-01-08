MG 100. yıla doğru ilerliyor

Kaynak: Haber Merkezi
MG 100. yıla doğru ilerliyor
İngiltere’nin en önde gelen ve köklü otomobil markalarından olan MG, Türkiye’deki büyümesini hızlandırıyor.

Türkiye distribütörü, Doğan Trend Otomotiv ile 2023 senesini 14 bin 458 adetlik satışla tamamlayan MG, ODMD tarafından düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında “Türkiye’nin en hızlı büyüyen Otomotiv markası” ödülüne layık görüldü.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, 2024’te MG’nin 100’üncü yaşını kutlayacaklarını söyleyerek “2022’ye göre 9 katı artırdığımız 14 bin 458 adetlik 2023 toplam satış performansımız bize bu değerli ödülü kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Tibet Soysal 2023’te MG modellerinden MG4 Electric’in en çok tercih edilen olduğunu söyledi.

2023 Doğan Trend Otomotiv olarak iyi bir yıl olduğunu söyleyen Soysal, MG Global Bayi ve Distribütör Konferansı’nda yükselen satış ve satış sonrası performansımızla dünya genelinde ‘Yılın En İyi Distribütörü’ seçilerek çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

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