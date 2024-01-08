Piyasaları bu hafta neler bekliyor?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Büşra Kapan
Piyasaları bu hafta neler bekliyor?
Küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününe Çin etkisiyle başladı. Çin'in ekonomiye yeterli teşvik sağlayamayacağı yönündeki endişeler piyasalar üzerinde baskı yarattı.

Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 10.40’ta 102,433 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan ABD Tarım Dışlı İstihdam verisinin 216K ile güçlü gelmesi dolar endeksinde hafif toparlanma ataklarını meydana getirdi.

Dolar/TL kuru yeni günde 29.89 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL 32,76 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksinde görülen toparlanmalar değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın, dolar endeksinde görülen bu hareketliliğin etkisiyle yeni haftaya zayıf seyirde başladı.

Ons altın 10.40’ta 2.030 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise yeni haftaya 1.952 TL’de bulunuyor.

Dolardaki toparlanma sadece ons altında değil diğer değerli metallerde de etkili oluyor. Ons gümüş, paladyum ve bakır gibi birçok değerli metal üzerinde etkiliyor.

Ons gümüş 23.0445 dolar seviyesinde zayıf bir seyir sergiliyor.

Yeni haftaya başlayan küresel piyasalarda bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’den gelecek olan enflasyon rakamları piyasalar üzerinde hareketlilik oluşturabilir.

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