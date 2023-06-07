MGK toplantısında 4 yeni isim

Kabinenin değişmesinin ardından ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Dört isim ilk kez MGK toplantısına katılmış olacak

MGK toplantısında 4 yeni isim

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından, yeni üyeleriyle ilk kez yarın toplanacak. Toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı; Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı; Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katılan Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

Yılmaz, Tunç, Yerlikaya ve Kalın ilk kez MGK toplantısına katılacak.

ANA GÜNDEM ULUSAL GÜVENLİK

Toplantıda, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye’nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Son dönemde İsveç’ten Türkiye’ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç’in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

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