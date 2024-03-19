MGM Denizli için zirai don uyarısında bulundu

Kaynak: Haber Merkezi Serpil Demir
MGM Denizli için zirai don uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için zirai don oluşabileceği yönünde çiftçileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için zirai don uyarısı geldi. Gece saatlerinde itibaren sıcaklıkları düşmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Perşembe günü iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, Cuma günü ve Cumartesi günü orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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