6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakemler görüşme odasına! MHK: Kulüpler haklı

Hakemler görüşme odasına! MHK: Kulüpler haklı

Kulüplerin hakem isyanı artınca MHK'den hakemlere sert uyarı yapıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:04
Takip Et

MHK'den hakemlere uyarı: "Memnun değiliz"

Hakemler görüşme odasına! MHK: Kulüpler haklı
+
Aa
-

Son dönemde yapılan hakem hataları ve kulüplerin isyanları, MHK'yı da daha titiz olma konusunda harekete geçirdi.
Akşam'ın haberine göre MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun yayınında son dönemdeki kritik pozisyonla ilgili "Evet hatalı kararlar var. Kulüpler haklı." şeklindeki yorumlarının ardından çarşamba günü bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

DALLAS DA KATILDI
MHK Yönetimi ve Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın bu toplantıda hakemlere yönelik sert eleştiriler yaptığı öğrenildi.
Hataların tek tek masaya yatırılıp konuşulduğu toplantıda, hakemlere "Özellikle son 3 haftada yapılan hatalar ayyuka çıktı. Daha dikkatli olmalısınız." mesajları verildi. Orta hakemlerin kararlarına müdahale etme konusunda çekimser davranan VAR hakemleri de ayrıca uyarıldı. Hakemlerin VAR'a çağrılması konusunda daha hassas davranılması önerildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
2
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
5
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
6
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
7
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.