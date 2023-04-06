Hakemler görüşme odasına! MHK: Kulüpler haklı

Son dönemde yapılan hakem hataları ve kulüplerin isyanları, MHK'yı da daha titiz olma konusunda harekete geçirdi.

Akşam'ın haberine göre MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun yayınında son dönemdeki kritik pozisyonla ilgili "Evet hatalı kararlar var. Kulüpler haklı." şeklindeki yorumlarının ardından çarşamba günü bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

DALLAS DA KATILDI

MHK Yönetimi ve Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın bu toplantıda hakemlere yönelik sert eleştiriler yaptığı öğrenildi.

Hataların tek tek masaya yatırılıp konuşulduğu toplantıda, hakemlere "Özellikle son 3 haftada yapılan hatalar ayyuka çıktı. Daha dikkatli olmalısınız." mesajları verildi. Orta hakemlerin kararlarına müdahale etme konusunda çekimser davranan VAR hakemleri de ayrıca uyarıldı. Hakemlerin VAR'a çağrılması konusunda daha hassas davranılması önerildi.