MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 2 ay kala, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiklerini bildirdi.

Yerel seçimler için Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listeleri ayrı ayrı düzenlendi ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edildi.

Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim ettiğini ifade etti.